Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України: що відомо

Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть ударні безпілотники. Мовиться про дрони-камікадзе Switchblade 600.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.
У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.
"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйони доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.
Варто зазначити, що до ідеї з постачанням Switchblade серії 600 США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії.
Відтак, дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 - на 40 кілометрів.
Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.
В рамках цього пакету Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці і протитанкові системи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.