UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України: що відомо

Фото: Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Спеціально для Збройних сил України у Сполучених Штатах виготовлятимуть ударні безпілотники. Мовиться про дрони-камікадзе Switchblade 600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

У Пентагоні оприлюднили інформаційний бюлетень щодо постачання озброєння, згідно з яким контракт було укладено 15 вересня.

"Обладнання - Switchblade 600, сума - 2,2 мільйони доларів, підрядник - AeroVironment", - вказано у документі.

Варто зазначити, що до ідеї з постачанням Switchblade серії 600 США надавали Україні Switchblade 300, які мають менші розміри та дальність дії.

Відтак, дрони серії 300 переміщуються на 10 кілометрів, а дрони серії 600 - на 40 кілометрів.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден схвалив черговий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів.

В рамках цього пакету Україна отримає від США додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці і протитанкові системи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України