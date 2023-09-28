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Пентагон та Держдеп розходяться у поглядах щодо зброї для України, - Politico

Фото: Пентагон та Держдеп розходяться у поглядах щодо зброї для України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон та Державний департамент США розходяться у поглядах щодо надання зброї для України. Через це Міноборони повільніше схвалює запити України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США заявив, що Держдепартамент та Пентагон "рухаються з різною швидкістю на основі різних точок погляду" щодо зброї для України.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони - загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них", - пояснив чиновник.

Офіційні особи США визнають, що лідери 

Допомога від США

США залишаються лідером у питанні військової та фінансової допомоги для України. Вашингтон один з перших підтримав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, а також очолив групу "Рамштайн" для військової підтримки нашої армії.

США надали Україні артилерію, бронемашини, боєприпаси, протитанкові засоби, ППО, а також сучасні танки Abrams.

Частина Abrams вже прибула на територію України. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиВійськова допомога