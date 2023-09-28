Пентагон та Держдеп розходяться у поглядах щодо зброї для України, - Politico

Високопоставлений чиновник адміністрації президента США заявив, що Держдепартамент та Пентагон "рухаються з різною швидкістю на основі різних точок погляду" щодо зброї для України.

"Держдеп шукає можливості, Міністерство оборони - загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси і мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них", - пояснив чиновник.

Офіційні особи США визнають, що лідери

Допомога від США

США залишаються лідером у питанні військової та фінансової допомоги для України. Вашингтон один з перших підтримав Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, а також очолив групу "Рамштайн" для військової підтримки нашої армії.

США надали Україні артилерію, бронемашини, боєприпаси, протитанкові засоби, ППО, а також сучасні танки Abrams.

Частина Abrams вже прибула на територію України. Цю інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.