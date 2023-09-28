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Пентагон и Госдеп расходятся во взглядах по оружию для Украины, - Politico

Фото: Пентагон и Госдеп расходятся во взглядах по оружию для Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пентагон и Государственный департамент США расходятся во взглядах о предоставлении оружия для Украины. Поэтому Минобороны медленнее одобряет запросы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Высокопоставленный чиновник администрации президента США заявил, что Госдепартамент и Пентагон "двигаются с разной скоростью на основе разных точек зрения" по оружию для Украины.

"Госдеп ищет возможности, Министерство обороны - угрозы. Люди из Министерства обороны сказали бы, что им нужно подумать о плюсах и минусах каждого решения по оружию, и эта ответственность ложится на них", - объяснил чиновник.

Официальные лица США признают, что лидеры

Помощь от США

США остаются лидером по военной и финансовой помощи для Украины. Вашингтон один из первых поддержал Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, а также возглавил группу "Рамштайн" для военной поддержки нашей армии.

США предоставили Украине артиллерию, бронемашины, боеприпасы, противотанковые средства, ПВО, а также современные танки Abrams.

Часть Abrams уже прибыла на территорию Украины. Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

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