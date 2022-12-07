Пентагон: США не заважають Україні розвивати потужності для ударів великої дальності

Так глава Пентагону відреагував на озвучені 6 грудня високопосадовцем Держдепу США припущення, що за недавніми ударами безпілотників по двох російських авіабазах стоїть Україна. У коментарі також він прямо звинуватив президента РФ Володимира Путіна у скоєнні воєнних злочинів, завдаючи ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні.

"Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свій власний потенціал", - сказав Остін.

Заступник держсекретаря з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що "ніхто не взяв на себе відповідальність" за удари безпілотників, але додала, що "український народ неймовірно винахідливий; вони роблять свої власні безпілотники, повітряні та морські, які є неймовірно ефективними".

Крім того, держсекретар Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Штати "не заохочували" українців завдавати ударів територією РФ. Виступаючи на прес-конференції з міністром оборони Ллойдом Остіном та їхніми австралійськими колегами, Блінкен сказав, що йому відомо про повідомлення про удари безпілотників по території Росії, але жодної додаткової інформації він не має.