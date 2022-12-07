Пентагон: США не мешают Украине развивать мощности для ударов большой дальности

Так глава Пентагона отреагировал на озвученные 6 декабря высокопоставленным чиновником Госдепа США предположения, что за недавними ударами беспилотников по двум российским авиабазам стоит Украина. В комментарии также он прямо обвинил президента РФ Владимира Путина в совершении военных преступлений, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре в Украине.

"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал", - сказал Остин.

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "никто не взял на себя ответственность" за удары беспилотников, но добавила, что "украинский народ невероятно изобретателен; они делают свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны".

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил во вторник, что Штаты "не поощряли" украинцев наносить удары по территории РФ. Выступая на пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами, Блинкен сказал, что ему известно о сообщениях об ударах беспилотников по территории России, но никакой дополнительной информации у него нет.