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Пентагон: США не мешают Украине развивать мощности для ударов большой дальности

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не работают над тем, чтобы помешать Украине разработать свои собственные средства дальнего удара, которые потенциально могут быть нацелены на территорию РФ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так глава Пентагона отреагировал на озвученные 6 декабря высокопоставленным чиновником Госдепа США предположения, что за недавними ударами беспилотников по двум российским авиабазам стоит Украина. В комментарии также он прямо обвинил президента РФ Владимира Путина в совершении военных преступлений, нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре в Украине.

"Мы не работаем над тем, чтобы помешать Украине развивать свой собственный потенциал", - сказал Остин.

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что "никто не взял на себя ответственность" за удары беспилотников, но добавила, что "украинский народ невероятно изобретателен; они делают свои собственные беспилотники, воздушные и морские, которые невероятно эффективны".

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен заявил во вторник, что Штаты "не поощряли" украинцев наносить удары по территории РФ. Выступая на пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином и их австралийскими коллегами, Блинкен сказал, что ему известно о сообщениях об ударах беспилотников по территории России, но никакой дополнительной информации у него нет.

Добавим также, госсекретарь США Блинкен заявил, что Штаты сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, оккупированных Россией после 24 февраля.

Также мы писали о том, что, как заявил декабря пресс-секретарь госдепартамента США Нэд Прайс, Штаты не поставляли военным ВСУ вооружения, которое можно было бы использовать для ударов по территории РФ.

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