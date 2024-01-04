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Пентагон спростував чутки про утилізацію ракет ATACMS замість передачі їх Україні

Вашингтон, Четвер 04 січня 2024 23:57
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Пентагон спростував чутки про утилізацію ракет ATACMS замість передачі їх Україні Фото: речник міністерства оборони США Патрік Райдер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Речник міністерства оборони США Патрік Райдер відреагував на повідомлення преси про утилізацію ракет ATACMS.

Про це заявив речник міністерства оборони США Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу Пентагону.

За словами Патріка Райдера, інформація про плани США утилізувати ракети ATACMS зі строком експлуатації, що минув, замість передачі їх Україні, не відповідає дійсності

"Я бачив ці повідомлення у пресі. Ми перевірили їх і це неправда. Ці повідомлення не відповідають дійсності", - зазначив речник Пентагону.

Утилізація ракет ATACMS

Раніше американське видання Newsweek повідомило, що в США задумалися, що робити з сотнями ракет збільшеної дальності ATACMS, зі строком придатності, що минув. Адже Україна потребує такого озброєння.

Видання зазначило, що сотні таких ракет у США планується знищити за значні кошти американських платників податків.

Допомога США Україні

Конгрес США не зміг схвалити запит Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки до кінця 2023 року. У цьому запиті понад 60 млрд доларів передбачено для України.

Раніше ми повідомляли, що глава Пентагону Ллойд Остін пообіцяв непохитну підтримку Україні через ракетний удар Росії.

Також ми писали, що президент США Джо Байден підписав законопроект про щорічні витрати на оборону, у ньому також є допомога для України.

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