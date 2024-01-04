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Пентагон опроверг слух об утилизации ракет ATACMS вместо передачи их Украине

Вашингтон, Четверг 04 января 2024 23:57
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Пентагон опроверг слух об утилизации ракет ATACMS вместо передачи их Украине Фото: спикер министерства обороны США Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спикер министерства обороны США Патрик Райдер отреагировал на сообщения прессы об утилизации ракет ATACMS.

Об этом заявил спикер министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга Пентагона.

По словам Патрика Райдера, информация о планах США утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком эксплуатации вместо передачи их Украине, не соответствует действительности

"Я видел эти сообщения в прессе. Мы проверили их и это неправда. Эти сообщения не соответствуют действительности", - отметил спикер Пентагона.

Утилизация ракет ATACMS

Ранее американское издание Newsweek сообщило, что в США задумались, что делать с сотнями ракет увеличенной дальности ATACMS, с истекшим сроком годности. Ведь Украина нуждается в подобном вооружении.

Издание отметило, что сотни таких ракет в США планируется уничтожить за значительные средства американских налогоплательщиков.

Помощь США Украине

Конгресс США не смог одобрить запрос Джо Байдена на выделение более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности до конца 2023 года. В этом запросе более 60 млрд долларов предусмотрено для Украины.

Ранее мы сообщали, что глава Пентагона Ллойд Остин пообещал непоколебимую поддержку Украине из-за ракетного удара России.

Также мы писали, что президент США Джо Байден подписал законопроект о ежегодных расходах на оборону, В нем есть также помощь для Украины.

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