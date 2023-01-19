Пентагон спробує вмовити нового голову Міноборони Німеччини передати танки Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Увага на засіданні "Рамштайну" у п'ятницю буде зосереджено на Німеччині, яка заявила, що західні танки мають поставлятися до України лише за наявності згоди між основними союзниками Києва.

Варто зазначити, що зустріч голов оборонних відомств США та ФРН відбудеться напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Під час переговорів Остін наполягатиме на тому, щоб Пісторіус дозволив передачу Україні танків Leopard німецького виробництва, оскільки деякі країни НАТО готові організувати їхню швидку доставку.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, під час Всесвітнього економічного форуму Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Пізніше німецькі ЗМІ написали, що Шольц може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо США, у свою чергу, поставлять Abrams.

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