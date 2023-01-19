UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Пентагон спробує вмовити нового голову Міноборони Німеччини передати танки Україні

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Глава Пентагону Ллойд Остін спробує умовити нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса поставити танки Leopard 2 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У четвер, 19 січня, голова Пентагону проведе двосторонню зустріч із новим міністром оборони Німеччини.

Під час переговорів Остін наполягатиме на тому, щоб Пісторіус дозволив передачу Україні танків Leopard німецького виробництва, оскільки деякі країни НАТО готові організувати їхню швидку доставку.

Варто зазначити, що зустріч голов оборонних відомств США та ФРН відбудеться напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Увага на засіданні "Рамштайну" у п'ятницю буде зосереджено на Німеччині, яка заявила, що західні танки мають поставлятися до України лише за наявності згоди між основними союзниками Києва.

Видання зазначає, що німецькі Leopard 2 вважаються одними із вирішальних битвах.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, під час Всесвітнього економічного форуму Шольц ухилився від відповіді на питання про танки Leopard для ЗСУ, але запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Пізніше німецькі ЗМІ написали, що Шольц може погодитися на передачу Україні танків Leopard 2 тільки якщо США, у свою чергу, поставлять Abrams.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійськова допомогаСполучені Штати Америки