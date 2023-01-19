Пентагон попытается уговорить нового главу Минобороны Германии передать танки Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В четверг, 19 января, глава Пентагона проведет двухстороннюю встречу с новым министром обороны Германии.

Во время переговоров Остин будет настаивать на том, чтобы Писториус разрешил передачу Украине танков Leopard немецкого производства, поскольку некоторые страны НАТО готовы организовать их быструю доставку.

Стоит отметить, что встреча глав оборонных ведомств США и ФРГ пройдет накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Внимание на заседании "Рамштайн" в пятницу будет сосредоточено на Германии, которая заявила, что западные танки должны поставляться в Украину только при наличии согласия между основными союзниками Киева.