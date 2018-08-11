Пентагон сосредоточится на разработке альтернативы GPS

Космические силы США разработают альтернативу на случай подавления GPS

Министерство обороны США (Пентагон) в рамках развития космического потенциала сосредоточится на разработке альтернативы GPS. Об этом говорится в опубликованном на сайте Пентагона отчете.

Сообщается, что в планах развития нового подразделения космических войск поставлена задача разработать альтернативную систему навигации. В Пентагоне отмечают, что это необходимо на случай выхода из строя действующей системы GPS.

Отметим, до этого в Пентагоне выражали обеспокоенность возможными действиями Российской Федерации и Китая по уничтожению или подавлению системы GPS. Это связано с тем, что эти страны используют собственные системы глобальной навигации, в том числе и в военных целях.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США намерены создать космические войска к 2020 году. По словам вице-президента Майка Пенса, США необходимо обеспечить господство в космосе на фоне усиления угроз со стороны Китая и России.

18 июня президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск. По его словам, космическая программа США увязла в политике. Он также пообещал вернуть Соединенные Штаты на Луну и достичь Марса.