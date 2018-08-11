Пентагон зосередиться на розробці альтернативи GPS

Космічні сили США розроблять альтернативу на випадок придушення GPS

Міністерство оборони США (Пентагон) у рамках розвитку космічного потенціалу зосередиться на розробці альтернативи GPS. Про це йдеться в опублікованому на сайті Пентагона звіті.

Повідомляється, що в планах розвитку нового підрозділу космічних військ поставлено завдання розробити альтернативну систему навігації. У Пентагоні зазначають, що це необхідно на випадок виходу з ладу діючої системи GPS.

Зазначимо, до цього в Пентагоні висловлювали стурбованість можливими діями Російської Федерації та Китаю щодо знищення або придушення системи GPS. Це пов'язано з тим, що ці країни використовують власні системи глобальної навігації, в тому числі й у військових цілях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США мають намір створити космічні війська до 2020 року. За словами віце-президента Майка Пенси, США необхідно забезпечити панування в космосі на тлі посилення загроз з боку Китаю та Росії.

18 червня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону почати створення космічних військ. За його словами, космічна програма США загрузла в політиці. Він також пообіцяв повернути Сполучені Штати на Місяць і досягти Марса.