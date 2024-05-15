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Пентагон про ситуацію на фронті в Україні: викликає занепокоєння

Вашингтон, Середа 15 травня 2024 11:38
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Пентагон про ситуацію на фронті в Україні: викликає занепокоєння Фото: речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер (facebook com InternationalDefenceDesk)
Автор: Наталія Юрченко

Пентагон вважає, що ситуація на фронті в Україні складна і викликає занепокоєння. Також у США зазначають, що пауза у допомозі Україні не була корисною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера під час брифінгу.

На питання про те, чи американська зброя швидко доходить до України, речник заявив, що США роблять все можливе, щоб надати критично важливі боєприпаси та інше озброєння.

"Ми, як ви чули, міністр Остін та інші кажуть, що ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну. Знову ж таки, зараз в Україні складна ситуація на полі бою", - сказав Райдер.

Він додав, що пауза у наданні допомоги Україні від США не була корисною, попри те, що є й інші партнери, які допомагають. На думку речника Пентагону, росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просуватися вперед, це викликає занепокоєння.

"Якими б поступовими вони (росіяни, - ред.) не були, це, безперечно, викликає занепокоєння. І ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з Україною та нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб отримати їм необхідну безпекову допомогу", - наголосив Райдер.

Загострення на фронті

Останніми місяцями ситуація на фронті погіршилася. Росіянам вдалося захопити Авдіївку після місяців важких боїв. Після цього окупанти розширили наступ на фронті.

Армія РФ продовжує наступати на Авдіївському напрямку, а також націлилася на місто Часів Яр. Раніше місцева влада повідомляла, що бої вже дійшли до межі Часового Яру.

Крім того, минулого тижня російські війська почали повторний наступ на півночі Харківської області. Бої точаться у районі міста Вовчанськ.

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