Пентагон о ситуации на фронте в Украине: вызывает беспокойство
Пентагон считает, что ситуация на фронте в Украине сложная и вызывает беспокойство. Также в США отмечают, что пауза в помощи Украине не была полезна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона Патрика Райдера во время брифинга.
На вопрос о том, быстро ли американское оружие доходит до Украины, спикер заявил, что США делают все возможное, чтобы предоставить критически важные боеприпасы и другое вооружение.
"Мы, как вы слышали, министр Остин и другие говорят, что мы очень настойчиво работаем, чтобы как можно быстрее доставить помощь в Украину. Опять же сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя", - сказал Райдер.
Он добавил, что пауза в оказании помощи Украине от США не была полезна, несмотря на то, что есть и другие партнеры, которые помогают. По мнению спикера Пентагона, россияне воспользовались ситуацией на поле боя и пытаются продвигаться вперед, это вызывает беспокойство.
"Какие бы постепенные они (россияне, - ред.) ни были, это, безусловно, вызывает беспокойство. И мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с Украиной и нашими международными союзниками и партнерами, чтобы получить им необходимую помощь в безопасности", - подчеркнул Райдер.
Обострение на фронте
В последние месяцы ситуация на фронте ухудшилась. Россиянам удалось захватить Авдеевку после месяцев тяжелых боев. После этого оккупанты расширили наступление на фронте.
Армия РФ продолжает наступать на Авдеевском направлении, а также нацелилась на город Часов Яр. Ранее местные власти сообщали, что бои уже дошли до границ Часового Яра.
Кроме того, на прошлой неделе российские войска начали повторное наступление на севере Харьковской области. Бои идут в районе города Волчанск.
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