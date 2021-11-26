Пентагон о ситуации у границ Украины: имеем обязательства перед странами на восточном фланге НАТО

В Пентагоне прокомментировали активность РФ вокруг Украины. Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Пентагона .

Хикс в виртуальном режиме выступила в четверг на встрече в Румынии министров обороны "Бухарестской девятки": Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии. Встреча была инициирована совместно Румынией и Польшей.

"Заместитель министра подтвердил приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО и прокомментировал недавнюю активность России вокруг Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС и стратегическую конкуренцию с Китайской Народной Республикой", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

Детали выступления не приводятся.