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Пентагон о ситуации у границ Украины: имеем обязательства перед странами на восточном фланге НАТО

Автор: Анастасия Рокитна

В Пентагоне прокомментировали активность РФ вокруг Украины. Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс подтвердила приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Пентагона.

Хикс в виртуальном режиме выступила в четверг на встрече в Румынии министров обороны "Бухарестской девятки": Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии. Встреча была инициирована совместно Румынией и Польшей.

"Заместитель министра подтвердил приверженность США обязательствам перед странами на восточном фланге НАТО и прокомментировал недавнюю активность России вокруг Украины, миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС и стратегическую конкуренцию с Китайской Народной Республикой", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

Детали выступления не приводятся.

Напомним, что президент Украины обсудил с Ангелой Меркель ситуацию на Донбассе и на границе с Россией. Стороны договорились продвигать усилия о мире в нормандском формате.

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