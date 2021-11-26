Пентагон про ситуацію біля кордонів України: маємо зобов'язання перед країнами на східному фланзі НАТО

У Пентагоні прокоментували активність РФ навколо України. Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс підтвердила прихильність США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Пентагону .

Хікс у віртуальному режимі виступила в четвер на зустрічі в Румунії міністрів оборони "Бухарестської дев'ятки": Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви та Словаччини. Зустріч була ініційована спільно Румунією та Польщею.

"Заступник міністра підтвердив прихильність США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО і прокоментував недавню активність Росії навколо України, міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС і стратегічну конкуренцію з Китайською Народною Республікою", - йдеться в поширеному Пентагоном повідомленні.

Деталі виступу не наводяться.