Пентагон розіслав союзникам по НАТО анкету про американські війська

Чому розпочали перегляд

У червні Вашингтон оголосив про піврічний перегляд розміщення американських військ у Європі - адміністрація США вимагає від союзників узяти на себе основну відповідальність за оборону континенту, а Трамп раніше висловлював невдоволення недостатньою допомогою європейців США у війні з Іраном.

Наразі в Європі перебуває близько 80 тисяч американських військових, і Вашингтон уже оголошував про виведення частини особового складу.

Що саме питають у союзників

Влітку Вашингтон розповсюдив серед членів НАТО анкету, яку бачив Reuters — вона охоплює питання від оборонних видатків до підтримки зовнішньополітичних пріоритетів США. Зокрема, у ній запитують, чи запроваджувала країна обмеження на доступ, базування та прольоти американських військ, і чи готова їх скасувати, а також чи публічно країна виступала проти регуляцій, які обмежують трансатлантичну оборонно-промислову співпрацю.

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур підтвердив, що його країна готує відповідь на анкету.

"Естонія поділяє думку, що Європа має робити більше для власної оборони", - сказав він.

Сумніви дипломатів

Один із європейських дипломатів вважає, що прив'язка питань базування до політичних позицій виглядає як суто транзакційний підхід до партнерства.

За словами посадовців, процес створив ризик змагання європейських країн за увагу США - деякі союзники вже пропонують кращі умови для розміщення американських військ.

Сам Колбі заявив, що перегляд покликаний підтримати еволюцію Альянсу до оновленого "НАТО 3.0". Утім у політичних колах визнають: його рішення не остаточні.

"Усе, що він скаже, Трамп чи Гегсет можуть скасувати вже за 20 хвилин", - зазначило джерело в НАТО.