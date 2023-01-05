Пентагон розглядає можливість проведення навчань для українських військових у США

Сьогодні, 5 січня Міністерство оборони США заявило про те, що уряд наразі розглядає можливість проведення навчань для українських військових на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами представника Міністерства оборони, США розглядають можливість навчати українських військових на території своєї країни. Зокрема військових тренуватимуть на системі Patriot та навчатимуть за схемою "поєднання двох армій".

"Я вважаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - сказав прес-секретар Пентагону Пет Райдер.