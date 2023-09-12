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Пентагон розглядає можливість постачання Польщі модернізацій для систем Patriot

Фото: Польща хоче закупити у США модернізацію для ППО Patriot (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Держдепартамент США схвалив продаж Польщі інтегрованої системи бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною орієнтовною для систем Patriot вартістю 4 мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

В понеділок Пентагон повідомив, що Польща, як союзник США по НАТО запросила закупівлю другої фази двоетапної програми модернізації системи MIM-104 Patriot Configuration-3+ з модернізованими датчиками та компонентами.

Постачання включатиме 93 центри управління системою, 175 мережевих ретрансляторів управління вогнем та інше супутнє обладнання.

"Інтерес Європи до американського озброєння, особливо до засобів ППО/ПРО, зв'язку, протитанкових ракет Javelin і дронів, сильно зріс, оскільки ці види озброєння виявилися критично важливими для оборони України", - пише видання.

Оборонні закупівлі Польщі

Нагадаємо, Польща останнім часом активно купує різну військову техніку для того, щоб зміцнити оборону країни.

Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та майже півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Як зазначало видання The Telegraph ще у травні, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози з боку Росії.

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