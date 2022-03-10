Пентагон: РФ выпустила более 700 ракет, почти все - по объектам в восточной части Украины

Российские войска с момента масштабного вторжения в Украину выпустили более 710 ракет. Почти все были нацелены на объекты в восточной части Украины.

Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно и чтобы гражданское население было в безопасности как от ракетных, так и авиа-, артиллерийских и других ударов.

"Почти все ракеты, выпущенные как с территории Украины, так и извне, были нацелены на объекты в восточной части Украины. Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары были сосредоточены восточнее этой линии", - отметил Кирби.