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Пентагон: РФ выпустила более 700 ракет, почти все - по объектам в восточной части Украины

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Вашингтон, Четверг 10 марта 2022 03:24
Пентагон: РФ выпустила более 700 ракет, почти все - по объектам в восточной части Украины Фото: РФ выпустила более 700 ракет (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска с момента масштабного вторжения в Украину выпустили более 710 ракет. Почти все были нацелены на объекты в восточной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно и чтобы гражданское население было в безопасности как от ракетных, так и авиа-, артиллерийских и других ударов.

"Почти все ракеты, выпущенные как с территории Украины, так и извне, были нацелены на объекты в восточной части Украины. Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары были сосредоточены восточнее этой линии", - отметил Кирби.

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