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Пентагон розробляє засіб перехоплення гіперзвукової зброї

Новини » Політика     25.01.2020 - 21:32
Пентагон розробляє засіб перехоплення гіперзвукової зброї
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

Управління перспективних дослідницьких проектів Міноборони США і Northrop Grumman Systems уклали контракт

Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США та американської Northrop Grumman Systems уклали контракт на суму 13 млн доларів на розробку засоба перехоплення гіперзвукової зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

Повідомляється, що в рамках контракту компанія проведе дослідження, розробить технологію, яка надалі буде застосована у створенні вдосконаленого перехоплювача гіперзвукових цілей у верхніх шарах атмосфери. Мова йде про проект під назвою Glide Breaker. Завершити проект планується в січні 2021 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Пентагон уклав контракт з американської військово-промислової компанією Raytheon на розробку гіперзвукової зброї на суму 63,3 млн доларів. Повідомлялося, що Raytheon за замовленням управління перспективних дослідницьких проектів Пентагону буде розвивати програму гіперзвукової зброї Tactical Boost Glide.

У жовтні 2018 року повідомлялося, що США почнуть випробування гіперзвукової зброї. Заступник глави Пентагону Патрік Shanahan заявив, що Пентагон займався розрахунком витрат, необхідних для запуску виробництва гіперзвукової зброї, і оцінкою можливостей його виготовлення на перспективу.

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