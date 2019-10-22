Пентагон разрабатывает планы полного вывода войск США из Афганистана, - NBC

Пентагон разрабатывает план по быстрой вывод американских военных из Афганистана на случай, если президент США Дональд Трамп внезапно решит отдать приказ. Об этом сообщили действительные и бывшие представители Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По словам собеседников телеканала, планирование вывода войск это просто мера, а в настоящее время никаких соответствующих указаний из Белого дома не поступало.

Один из военных чиновников, на которых ссылается NBC News, назвал это "разумным планированием". Другой чиновник охарактеризовал решение Трампа вывести силы из Сирии как "генеральную репетицию" того, что может произойти в Афганистане.

Напомним, США начали сокращать присутствие в Афганистане, несмотря на отсутствие мирного соглашения с талибами.

РБК-Украина сообщало, что в начале сентября президент США Дональд Трамп объявил о прекращении мирных переговоров с талибами. Трамп назвал причиной прекращения переговоров кровавые атаки "Талибана", которые продолжаются в Афганистане.

Военнослужащие США размещены в Афганистане с октября 2001 года. Сейчас там дислоцированы около 14 тысяч американских солдат и офицеров. За почти 18 лет боевых действий Афганистана унес 2,4 тысячи жизней военных США и бесчисленного количества афганцев.

21 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска покидают зону боевых действий на северо-востоке Сирии, однако небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти.