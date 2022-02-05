Пентагон рассказал новые подробности о прошлогоднем теракте в аэропорту Кабула

Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи заявил, что теракт у аэропорта Кабула летом прошлого года унес жизни не менее 170 человек. Он был совершен с помощью единственного взрывного устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона.

По словам Маккензи, в ходе расследования следователи опросили порядка 100 свидетелей теракта Расследование установило, что взрывное устройство было начинено металлическими поражающими элементами. Ранее американские специалисты сообщали, что в ходе теракта пострадавшие получили огнестрельные ранения, однако позже было установлено, что никто не пострадал от выстрелов - вероятно, американские военные приняли некоторые ранения от поражающих элементов за пулевые.