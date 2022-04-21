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Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине

Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США раскрыло содержимое нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о гаубицах, снарядах, тягачах, полевом оборудовании, беспилотниках и запасных частях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, новая военная помощь Украине выделятся в рамках объявленного президентом США Джо Байденом пакета на сумму 800 млн долларов. Она будет включать в себя:

  • 155-мм гаубицы - 72 штуки;
  • 72 тактические машины для буксировки гаубиц;
  • 144 тысячи снарядов к гаубицам;
  • 121 тактический беспилотник Phoenix Ghost;
  • полевое оборудование и запасные части.

Напомним, сегодня, 21 апреля, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов.

Отметим, это уже второй пакет военной помощи США в размере 800 млн долларов, первый начал поступать в Украину.

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