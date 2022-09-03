Пентагон пытается ускорить продажу оружия союзникам из-за Китая и Украины, - WSJ

Пентагон предпринял широкомасштабную кампанию по ускорению продаж американского оружия иностранным союзникам, чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить арсеналы дружественных стран, которые предоставили Украине военное снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

По словам официальных источников издания, в прошлом месяце Пентагон создал целевую группу из высокопоставленных чиновников для изучения давней неэффективности продажи США оружия зарубежным странам на миллиарды долларов.

По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, так называемая "команда тигров" будет искать пути для Пентагона, чтобы упорядочить части целевой программы, чтобы ускорить поставки американских беспилотников, пушек, вертолетов и танков, которые хотят купить иностранные партнеры.

Напомним, ранее The Washington Post писала, что Пентагон поставляет украинской стороне новое оружие и оборудование, которые подготовят Вооруженные силы Украины к ближним боям с российскими войсками.

К ним относятся десятки машин, которые помогают проходить минные поля, более легкие гаубицы, безоткатные винтовки с радиусом действия в несколько сотен метров и ракетные установки, которые бьют на расстояние менее 5 км.

Кроме того, стало известно, что Пентагон расширил поставки оружия в Украину морским транспортом.

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