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Пентагон намагається прискорити продаж зброї союзникам через Китай та Україну, - WSJ

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Вашингтон, Субота 03 вересня 2022 02:01
Пентагон намагається прискорити продаж зброї союзникам через Китай та Україну, - WSJ Фото: Пентагон намагається прискорити продаж зброї союзникам через Китай і Україну (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон зробив широкомасштабну кампанію з прискорення продажів американської зброї іноземним союзникам, щоб краще конкурувати з Китаєм і поповнити арсенали дружніх країн, які надали Україні військове спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

За словами офіційних джерел видання, минулого місяця Пентагон створив цільову групу з високопоставлених чиновників для вивчення давньої неефективності продажу США зброї закордонним країнам на мільярди доларів.

За словами високопоставленого чиновника Міністерства оборони США, так звана "команда тигрів" буде шукати шляхи для Пентагону, щоб упорядкувати частини цільової програми, щоб прискорити постачання американських безпілотників, гармат, вертольотів і танків, які хочуть купити іноземні партнери.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писала, що Пентагон постачає українській стороні нову зброю та обладнання, які підготують Збройні сили України до ближніх боїв з російськими військами.

До них відносяться десятки машин, які допомагають проходити мінні поля, більш легкі гаубиці, безвіткотні гвинтівки з радіусом дії в кілька сотень метрів і ракетні установки, які б'ють на відстань менше ніж 5 км.

Крім того, стало відомо, що Пентагон розширив постачання зброї в Україну морським транспортом.

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Зброя з США Пентагон
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