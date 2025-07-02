Пентагон продовжує надавати Трампу варіанти військової допомоги Україні, - Axios

"Міністерство оборони продовжує надавати президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні", - зазначив Колбі.

Він також зазначив, що Пентагон постійно ретельно вивчає та адаптує свій підхід до надання військової допомоги Україні, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів Білого дому.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що Пентагон призупинив постачання в Україну багатьох типів ракет. Серед них засоби як для ППО, так і для фронту. Наказ про призупинення поставок віддав глава Пентагону Піт Хегсет. Це сталося на тлі стурбованості з приводу запасів збройних сил США.

Гегсет віддав розпорядження про відтермінування за кілька тижнів після того, як опублікував меморандум із вимогою провести перевірку запасів боєприпасів США, які були виснажені після багатьох років поставок Америкою знаряддя в Україну, а також майже двох років військових операцій на Близькому Сході.

Заступниця прес-секретаря Білого дому Анна Келлі підтвердила призупинення поставок деяких видів зброї Україні. За її словами, це зроблено, щоб "поставити інтереси США на перше місце".

Також за словами джерел, початкове рішення призупинити частину допомоги, обіцяної за адміністрації Байдена, було ухвалено на початку червня, але набуває чинності тільки зараз.