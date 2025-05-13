Пентагон припиняє медичну допомогу трансгендерам у війську: Reuters дізналося деталі

За даними меморандуму, з яким ознайомилося агентство Reuters, Пентагон більше не надаватиме гендерно-афірмативну меддопомогу для трансгендерних військовослужбовців.

У документі, підписаному в.о. заступника міністра оборони з питань охорони здоровʼя Стівеном Феррарою, йдеться про заборону на нові гормональні терапії та хірургічні втручання.

"Я доручаю вжити необхідних заходів для негайного впровадження цієї директиви", - заявив він у меморандумі.

"Ляпас" для трансгендерних військових

Військовослужбовці, за даними видання, обурені меморандумом і вважають його "безпідставно жорстоким і образливим". Один із трансгендерних військових, який побажав залишитися анонімним через страх переслідування, назвав рішення "черговим ляпасом" тим, хто чесно служить.

"Якщо в когось ще залишались сумніви, їх більше немає: трансгендерні військові більше не мають права на такий самий медичний догляд, як їхні колеги", - зазначив він.

Трансгендери у війську США

За офіційними даними, у лавах регулярної армії та Національної гвардії США служать 4 240 трансгендерних військових. Хоча правозахисники називають вищі цифри.

Опитування компанії Gallup, оприлюднене у лютому, показало, що 58% американців підтримують право трансгендерних людей відкрито служити в армії.