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Пентагон припиняє медичну допомогу трансгендерам у війську: Reuters дізналося деталі

Фото: тисячі військових США втратять право на медичну допомогу (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Пентагон припиняє надання медичної допомоги трансгендерним військовим, зокрема гормональне лікування та хірургічні операції. Це рішення є частиною виконання політики президента Дональда Трампа щодо виключення трансгендерних осіб із армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними меморандуму, з яким ознайомилося агентство Reuters, Пентагон більше не надаватиме гендерно-афірмативну меддопомогу для трансгендерних військовослужбовців. 

У документі, підписаному в.о. заступника міністра оборони з питань охорони здоровʼя Стівеном Феррарою, йдеться про заборону на нові гормональні терапії та хірургічні втручання.

"Я доручаю вжити необхідних заходів для негайного впровадження цієї директиви", - заявив він у меморандумі.

"Ляпас" для трансгендерних військових 

Військовослужбовці, за даними видання, обурені меморандумом і вважають його "безпідставно жорстоким і образливим". Один із трансгендерних військових, який побажав залишитися анонімним через страх переслідування, назвав рішення "черговим ляпасом" тим, хто чесно служить.

"Якщо в когось ще залишались сумніви, їх більше немає: трансгендерні військові більше не мають права на такий самий медичний догляд, як їхні колеги", - зазначив він.

Трансгендери у війську США 

За офіційними даними, у лавах регулярної армії та Національної гвардії США служать 4 240 трансгендерних військових. Хоча правозахисники називають вищі цифри.

Опитування компанії Gallup, оприлюднене у лютому, показало, що 58% американців підтримують право трансгендерних людей відкрито служити в армії. 

Політика Трампа щодо трансгендерів

Нагадаємо, у січні Трамп, після повернення на посаду президента, підписав указ, який скасував політику його попередника Джо Байдена, що дозволяла трансгендерним військовим відкрито служити у Збройних силах.

6 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа реалізувати заборону на службу трансгендерів у війську, відкривши шлях для звільнення тисяч чинних військовослужбовців та відмов у прийомі нових, поки тривають судові розгляди.

А минулого тижня Reuters повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження розпочати звільнення трансгендерних військових, які не підуть добровільно до 6 червня.

Окрім того, Гегсет минулого місяця публічно виступив проти гендерно-афірмативної допомоги трансгендерним військовим.

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