Пентагон припиняє медичну допомогу трансгендерам у війську: Reuters дізналося деталі

Пентагон припиняє надання медичної допомоги трансгендерним військовим, зокрема гормональне лікування та хірургічні операції. Це рішення є частиною виконання політики президента Дональда Трампа щодо виключення трансгендерних осіб із армії США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними меморандуму, з яким ознайомилося агентство Reuters, Пентагон більше не надаватиме гендерно-афірмативну меддопомогу для трансгендерних військовослужбовців.
У документі, підписаному в.о. заступника міністра оборони з питань охорони здоровʼя Стівеном Феррарою, йдеться про заборону на нові гормональні терапії та хірургічні втручання.
"Я доручаю вжити необхідних заходів для негайного впровадження цієї директиви", - заявив він у меморандумі.
Військовослужбовці, за даними видання, обурені меморандумом і вважають його "безпідставно жорстоким і образливим". Один із трансгендерних військових, який побажав залишитися анонімним через страх переслідування, назвав рішення "черговим ляпасом" тим, хто чесно служить.
"Якщо в когось ще залишались сумніви, їх більше немає: трансгендерні військові більше не мають права на такий самий медичний догляд, як їхні колеги", - зазначив він.
За офіційними даними, у лавах регулярної армії та Національної гвардії США служать 4 240 трансгендерних військових. Хоча правозахисники називають вищі цифри.
Опитування компанії Gallup, оприлюднене у лютому, показало, що 58% американців підтримують право трансгендерних людей відкрито служити в армії.
Нагадаємо, у січні Трамп, після повернення на посаду президента, підписав указ, який скасував політику його попередника Джо Байдена, що дозволяла трансгендерним військовим відкрито служити у Збройних силах.
6 травня Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа реалізувати заборону на службу трансгендерів у війську, відкривши шлях для звільнення тисяч чинних військовослужбовців та відмов у прийомі нових, поки тривають судові розгляди.
А минулого тижня Reuters повідомило, що міністр оборони США Піт Гегсет дав розпорядження розпочати звільнення трансгендерних військових, які не підуть добровільно до 6 червня.
Окрім того, Гегсет минулого місяця публічно виступив проти гендерно-афірмативної допомоги трансгендерним військовим.
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