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Пентагон прекращает прием истребителей F-35 из-за детали китайского производства

Фото: Пентагон прекращает прием истребителей F-35 из-за детали китайского производства (twitter.com/FeWoessner)
Автор: Артур Родивилов

Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters,

Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочном насосе двигателей F-35 не отвечает требованиям по государственным закупкам, запрещающим нелицензированные материалы из Китая.

Юмаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам.

Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала.

Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена к использованию в военной технике, принимаемой Пентагоном.

Напомним, 1 сентября Белый дом ввел новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

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Пентагон