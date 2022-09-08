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Пентагон припиняє приймати винищувачі F-35 через деталі китайського виробництва

Фото: Пентагон припиняє прийом винищувачів F-35 через деталі китайського виробництва (twitter.com/FeWoessner)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство оборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що використовуваний у двигуні магніт був зроблений з неліцензованої китайської сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters,

Як повідомив представник Пентагону Расселл Гумаре, внутрішнє розслідування показало, що сплав в мастильній помпі двигунів F-35 не відповідає вимогам щодо державних закупівель, що забороняє неліцензовані матеріали з Китаю.

Юмаре підтвердив, що магніт, про який йдеться не передає інформацію і не може завдати шкоди літаку, тому ситуація не призвела до ризиків.

Виробник F-35, компанія Lockheed Martin, підтвердила проблему. Підрядник, який займається збором двигунів для винищувачів, зазначив, що буде шукати альтернативні джерела матеріалу.

Як зазначає Reuters, це не перший випадок, коли деталь китайського походження була заборонена до використання у військовій техніці, прийнятій Пентагоном.

Нагадаємо, 1 вересня Білий дім ввів нові обмеження на продаж деяких складних комп'ютерних чіпів в Китай і Росію.

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Пентагон