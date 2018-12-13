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Пентагон предостерег Турцию от односторонних действий в Сирии

Новости » Политика    13.12.2018 - 04:15
Пентагон предостерег Турцию от односторонних действий в Сирии
Фото: Пентагон (uk.wikipedia.org)

В Минобороны США ответили на заявление Эрдогана о новой военной операции на территории Сирии

Любые односторонние действия в северо-восточной Сирии вызывают серьезную обеспокоенность и являются неприемлемыми. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон в ответ на планы Турции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии любой стороной, особенно в связи с тем, что персонал США может находиться непосредственно там или поблизости, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы считаем, что такие действия неприемлемы", - сказал Робертсон.

Он добавил, что Соединенные Штаты выступают за обеспечение безопасности границ Турции, но борьба с группировкой "Исламское государство" еще не закончена и Демократические силы Сирии (преимущественно состоят из сирийских курдов, - ред.) остаются "преданным партнером" США в борьбе против боевиков.

Напомним, в среду, 12 декабря, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

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