Пентагон застеріг Туреччину від односторонніх дій у Сирії

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У Міноборони США відповіли на заяву Ердогана про нову військову операцію на території Сирії

Будь-які односторонні дії в північно-східній Сирії викликають серйозну стурбованість і є неприйнятними. Про це заявив офіційний представник Міноборони США Шон Робертсон у відповідь на плани Туреччини, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Односторонні військові дії на північному сході Сирії будь-якою стороною, особливо у зв'язку з тим, що персонал США може перебувати безпосередньо там або поблизу, викликають серйозну стурбованість. Ми вважаємо, що такі дії неприйнятні", - сказав Робертсон.

Він додав, що Сполучені Штати виступають за гарантування безпеки кордонів Туреччини, але боротьба з угрупованням "Ісламська держава" ще не закінчена і Демократичні сили Сирії (переважно складаються з сирійських курдів, - ред.) залишаються "відданим партнером" США в боротьбі проти бойовиків.

Нагадаємо, в середу, 12 грудня, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.