Пентагон працює з відомствами США, щоб РФ не отримувала технології навіть в обхід санкцій

Він зазначив, що у США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України.

"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян", - наголосив Райдер.

Крім того, представник оборонного відомства США додав, що Пентагон співпрацює з іншими урядовими структурами США щодо цього питання. Зокрема, взаємодія відбувається з Міністерством торгівлі, щоб запобігти появі американських компонентів у зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.

"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив Патрік Райдер