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Пентагон працює з відомствами США, щоб РФ не отримувала технології навіть в обхід санкцій

Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Едуард Ткач

Пентагон тісно взаємодіє з іншими урядовими установами США. Їхня мета - позбавити Росію будь-якої можливості отримувати технології Америки, навіть в обхід санкцій.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що у США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України.

"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян", - наголосив Райдер.

Крім того, представник оборонного відомства США додав, що Пентагон співпрацює з іншими урядовими структурами США щодо цього питання. Зокрема, взаємодія відбувається з Міністерством торгівлі, щоб запобігти появі американських компонентів у зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.

"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив Патрік Райдер

Нагадаємо, у квітні 2024 року стало відомо, що в російських ракетах, якими РФ атакує Україну, знаходять іноземні компоненти. Причому 70% деталей припадає на компанії США.

У червні цього року видання The Washington Post писало, що в російських радарних системах, безпілотниках, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях було виявлено американські чипи. Йдеться про зброю, яка була задіяна у війні проти України.

Пізніше, в липні, генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що в ракетах і безпілотниках РФ є іноземні компоненти, щонайменше, з 19 країн.

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