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Пентагон работает с ведомствами США, чтобы РФ не получала технологии в обход санкций

Фото: спикер Пентагона Патрик Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Эдуард Ткач

Пентагон тесно взаимодействует с другими правительственными учреждениями США. Их цель - лишить Россию любой возможности получать технологии Америки, даже в обход санкций.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что в США не хотят видеть, что американские технологии используются в войне против Украины.

"Мы, безусловно, не хотим видеть, чтобы американские технологии использовались (россиянами - ред.) в таких местах, как Украина - против украинских граждан", - подчеркнул Райдер.

Кроме того, представитель оборонного ведомства США добавил, что Пентагон сотрудничает с другими правительственными структурами США по этому вопросу. В частности, взаимодействие происходит с Министерством торговли, чтобы предотвратить появление американских компонентов в оружии, которое используют подсанкционные страны, такие как Россия.

"Министерство обороны продолжит тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнерами, чтобы предотвратить это", - заверил Патрик Райдер.

Напомним, в апреле 2024 года стало известно, что в российских ракетах, которыми РФ атакует Украину, находят иностранные компоненты. Причем 70% деталей приходится на компании США.

В июне этого года издание The Washington Post писало, что в российских радарных системах, беспилотниках, танках, наземном оборудовании и прибрежных кораблях были обнаружены американские чипы. Речь идет об оружии, которое было задействовано в войне против Украины.

Позже, в июле, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в ракетах и беспилотниках РФ есть иностранные компоненты, по меньшей мере, из 19 стран.

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