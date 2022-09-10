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Пентагон пополнит свои арсеналы на 1,2 млрд долларов после передачи оружия Украине

Фото: Пентагон пополняет запасы оружия после передачи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны США решило пополнить запасы оружия, которое присылали Украине как военную помощь. Для этого из бюджета выделили более 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

"Министерство обороны уже заключило контракт с рядом производителей, чтобы вернуть военным частям то, что у них было отобрано, чтобы поддержать Украину", - говорится в сообщении.

Сумма заключенных оборонных контрактов составляет около 1,2 млрд долларов. Из них 352 млн пойдут на закупку ракет Javelin. Еще 624 млн - на замену ракет Stinger и 33 млн - на замену систем HIMARS.

Также в Пентагоне отметили, что Украине выделили военную помощь на 14,5 млрд долларов. Часть вооружения была закуплена напрямую у производителей, а другое оборудование стоимостью 12,5 млрд долларов выделили из запасов американской армии. Речь идет об противотанковых системах Javelin, ПЗРК Stinger, РСЗО HIMARS и беспилотниках Switchblade.

Напомним, недавно президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 млн долларов.

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ПентагонОружие из СШАСоединенные Штаты АмерикиУкраинаВоенная помощь