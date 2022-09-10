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Пентагон поповнить свої арсенали на 1,2 млрд доларів після передачі зброї Україні

Фото: Пентагон поновлює запаси зброї після передачі Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони США вирішило поповнити запаси зброї, яку надсилали Україні як військову допомогу. Для цього з бюджету виділили понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

"Міністерство оборони вже уклало контракт із низкою виробників, щоб повернути військовим частинам те, що в них було відібрано, щоб підтримати Україну", - йдеться у повідомленні.

Сума укладених оборонних контрактів становить близько 1,2 млрд доларів. З них 352 млн підуть на закупку ракет Javelin. Ще 624 млн - на заміну ракет Stinger і 33 млн - на заміну систем HIMARS.

Також у Пентагоні зазначили, що Україні виділили військову допомогу на 14,5 млрд доларів. Частина озброєння була закуплена напряму у виробників, а інше обладнання вартістю 12,5 млрд доларів виділили з запасів американської армії. Йдеться про протитанкові системи Javelin, ПЗРК Stinger, РСЗВ HIMARS і безпілотники Switchblade.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 млн доларів.

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