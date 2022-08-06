Пентагон показал погрузку гуманитарной помощи для Украины

США продолжают отправлять гуманитарную помощь украинцам. Пентагон показал процесс ее погрузки на самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США в Twitter.
По информации ведомства, гумпомощь погружают на самолет на авиабазе ВВС США Довер.
"США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку безопасной и процветающей Украины", - подчеркивают в Пентагоне.
При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что американские военные продолжают работать круглосуточно и с рекордной скоростью для того, чтобы доставить помощь в Украину.
Напомним, ранее стало известно, что США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.