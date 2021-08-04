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Пентагон підтвердив смерть поліцейського внаслідок стрілянини

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США , Середа 04 серпня 2021 21:47
Пентагон підтвердив смерть поліцейського внаслідок стрілянини Фото: загиблий внаслідок стрілянини біля Пентагону Джордж Гонсалес (twitter.com/PFPAOfficial)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок вчорашньої стрілянини поруч з Пентагоном загинув поліцейський. Сьогодні Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки підтвердило смерть чоловіка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

Варто нагадати, що стрілянина сталася на платформі метро, яка розташована поруч з входом в Пентагон. Інформацію стосовно смерті правоохоронця надавали окремі джерела, однак до сьогодні офіційного підтвердження так і не було.

Вчора Пентагон відмовлявся коментувати інцидент. Також надзвичайні служби повідомляли й про декількох поранених, яких одразу госпіталізували до лікарні.

Загиблим виявився Джордж Гонсалес, який торік отримав звання старшого офіцера.

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Пентагон Сполучені Штати Америки преступления полиция
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