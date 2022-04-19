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Пентагон подтвердил информацию о серьезном повреждении российского крейсера "Москва"

Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил сообщения о серьезных повреждениях российского военного корабля "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кирби во время брифинга.

"Мы не можем подтвердить сообщения Украины о том, что он был сбит ракетой, но мы также не в состоянии опровергнуть то, что это могла быть украинская ракета, которая поразила корабль", - заявил Кирби.

Он также отметил, что у Пентагона нет полного представления о том, что произошло на крейсере. При этом в США считают, что на военном корабле был серьезный взрыв.

Украинские официальные лица заявили, что ВСУ обстреляли судно ракетами "Нептун", в то время как Россия признала пожар на борту "Москвы", но не нападение.

По словам представителя Пентагона, военный корабль находился в 60-65 морских милях к югу от Одессы, когда возник пожар, и судно все еще боролось с огнем спустя несколько часов, направляясь на восток.

Потеря корабля стала серьезной военной неудачей и сокрушительным символическим поражением для Москвы. Корабль мог нести 16 крылатых ракет большой дальности, и его вывод из боевого состава значительно ослабил огневую мощь России в Черном море.

Стоит отметить, что в Пентагоне опровергают, что Россия якобы сбила украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы с крупной партией вооружения, которую Украине поставили западные страны.

Ранее информацию об этом распространяли государственные СМИ РФ со ссылкой на министерство обороны России.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что угрозы Кремля никак не отразятся на поставках США вооружения Украине.

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Война России против УкраиныПентагон