ru ua
Вт, 19 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пентагон подтвердил информацию о серьезном повреждении российского крейсера "Москва"

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 02:37
Пентагон подтвердил информацию о серьезном повреждении российского крейсера "Москва" Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил сообщения о серьезных повреждениях российского военного корабля "Москва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кирби во время брифинга.

"Мы не можем подтвердить сообщения Украины о том, что он был сбит ракетой, но мы также не в состоянии опровергнуть то, что это могла быть украинская ракета, которая поразила корабль", - заявил Кирби.

Он также отметил, что у Пентагона нет полного представления о том, что произошло на крейсере. При этом в США считают, что на военном корабле был серьезный взрыв.

Украинские официальные лица заявили, что ВСУ обстреляли судно ракетами "Нептун", в то время как Россия признала пожар на борту "Москвы", но не нападение.

По словам представителя Пентагона, военный корабль находился в 60-65 морских милях к югу от Одессы, когда возник пожар, и судно все еще боролось с огнем спустя несколько часов, направляясь на восток.

Потеря корабля стала серьезной военной неудачей и сокрушительным символическим поражением для Москвы. Корабль мог нести 16 крылатых ракет большой дальности, и его вывод из боевого состава значительно ослабил огневую мощь России в Черном море.

Стоит отметить, что в Пентагоне опровергают, что Россия якобы сбила украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы с крупной партией вооружения, которую Украине поставили западные страны.

Ранее информацию об этом распространяли государственные СМИ РФ со ссылкой на министерство обороны России.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что угрозы Кремля никак не отразятся на поставках США вооружения Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Пентагон
NEWS
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
55-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Саид Исмагилов: В мусульманском мире кадыровцев называют "тик-ток батальонами"