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Пентагон підтвердив інформацію про серйозне пошкодження російського крейсера "Москва"

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Вівторок 19 квітня 2022 02:37
Пентагон підтвердив інформацію про серйозне пошкодження російського крейсера "Москва" Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив повідомлення про серйозні пошкодження російського військового корабля "Москва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кірбі під час брифінгу.

"Ми не можемо підтвердити повідомлення України про те, що він був збитий ракетою, але ми також не в змозі спростувати те, що це могла бути українська ракета, яка вразила корабель", - заявив Кірбі.

Він також зазначив, що у Пентагону немає повного уявлення про те, що сталося на крейсері. При цьому в США вважають, що на військовому кораблі був серйозний вибух.

Українські офіційні особи заявили, що ЗСУ обстріляли судно ракетами "Нептун", в той час, як Росія визнала пожежу на борту "Москви", але не напад.

За словами представника Пентагону, військовий корабель знаходився в 60-65 морських милях на південь від Одеси, коли виникла пожежа, і судно все ще боролося з вогнем через кілька годин, прямуючи на схід.

Втрата корабля стала серйозною військовою невдачею і нищівною символічною поразкою для Москви. Корабель міг нести 16 крилатих ракет великої дальності, і його виведення з бойового складу значно послабило вогневу міць Росії в Чорному морі.

Варто зазначити, що в Пентагоні спростовують, що Росія нібито збила український військово-транспортний літак в районі Одеси з великою партією озброєння, яку Україні поставили західні країни.

Раніше інформацію про це поширювали державні ЗМІ РФ з посиланням на Міністерство оборони Росії.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова заявила, що загрози Кремля ніяк не позначаться на постачанні США озброєння Україні.

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