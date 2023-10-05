Пентагон підтвердив збиття турецького дрону над Сирією та назвав причину

"Це, безумовно, сумний інцидент... Ми вжили відповідних заходів, виходячи з ситуації на місці. Це був озброєний безпілотник, який завдав ударів", - заявив він, підтвердивши збиття турецького безпілотника американцями в Сирії.

Як зазначив прессекретар Пентагону, турецькі безпілотники завдавали авіаударів у межах встановленої операційної зони. Ніхто з американських військовослужбовців не постраждав, і "немає жодних ознак того, що Туреччина навмисно націлилася на сили США".

Генерал розповів, що США встановили зв'язок з Туреччиною "на досить високому рівні", перш ніж збити дрон.

При цьому після збиття дрону глава Пентагону Ллойд Остін провів продуктивну телефонну розмову з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером, додав Райдер.

"Ми продовжуватимемо фокусуватися на місії з розгрому ІДІЛ у Сирії", - запевнив він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомляли про те, що американський винищувач F-16 збив турецький дрон над Сирією.

Інцидент стався в той час, як Туреччина проводила серію атак по об'єктах Робочої партії Курдистану, яку турецька влада називає терористичною організацією.