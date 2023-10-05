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Пентагон подтвердил сбитие турецкого дрона над Сирией и назвал причину

Фото: Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Американские военные сбили турецкий беспилотник в Сирии, поскольку он наносил авиаудары вблизи операционной зоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС Пэта Райдера.

"Это, безусловно, прискорбный  инцидент… Мы приняли соответствующие меры, исходя из ситуации на месте. Это был вооруженный беспилотник, который наносил удары", - заявил он, подтвердив сбитие турецкого беспилотника американцами в Сирии. 

Как отметил пресс-секретарь Пентагона, турецкие беспилотники наносили авиаудары в пределах установленной операционной зоны. Никто из американских военнослужащих не пострадал, и "нет никаких признаков того, что Турция намеренно нацелилась на силы США". 

Генерал рассказал, что США установили связь с Турцией "на достаточно высоком уровне", прежде чем сбить дрон. 

При этом после сбития дрона глава Пентагона Ллойд Остин провел продуктивный телефонный разговор с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, добавил Райдер. 

"Мы будем продолжать фокусироваться на миссии по разгрому ИГИЛ в Сирии", - заверил он. 

Что предшествовало

Напомним, ранее западные СМИ сообщали о том, что американский истребитель F-16 сбил турецкий дрон над Сирией

Инцидент произошел в то время, как Турция проводила серию атак по объектам Рабочей партии Курдистана, которую турецкие власти называют террористической организацией.

 

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