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Пентагон оценил ситуацию на фронте после поставок ВСУ нового оружия

Новина українською →
Вашингтон, Суббота 02 июля 2022 02:59
Пентагон оценил ситуацию на фронте после поставок ВСУ нового оружия Фото: Пентагон оценил ситуацию на фронте после поставок ВСУ нового оружия (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ВСУ успешно используют новое оружие, поставленное из США, в том числе РСЗО HIMARS, для поражения российских командных пунктов и ослабления их возможности на поле боя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на журналиста Foreign Policy Джека Детча, которы комментирует итоги закрытого брифинга Минобороны США.

В Пентагоне сообщили, что США впервые предоставили Украине наземную систему ПВО, после нескольких месяцев просьб со стороны Киева.

Кроме того, Джек Детч со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США пишет, что по мнению Вашингтона Украина “очень затруднила” России проведение операций на острове Змеиный в Черном море, используя ракеты Harpoon для атаки на корабли, пополняющие запасы.

"Уход России с острова Змеиный облегчит Украине защиту Одессы", - заявил чиновник.

Кроме того, по данным чиновника Пентагона, Украина успешно атакует российские командные пункты с помощью предоставленных американцами систем залпового огня HIMARS.

"США считают, что Россия нанесла удар противокорабельной ракетой по торговому центру в Кременчуге", - заявил представитель оборонного ведомства США.

Это нападение со стороны РФ, по словам чиновника Пентагона, подчеркивает “безрассудный характер” российских атак.

Кроме того, Джек Детч пишет, что США предоставят ВСУ системы ПВО NASAMS с целью перехода Украины с советского вооружения на более новые системы.

"США сосредоточены на поставках в Украину 155-мм артиллерийских снарядов для гаубиц и GMLRs", - процитировал журналист чиновника Пентагона.

Напомним, 1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 млн долларов. Он включает две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Отметим, президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.

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