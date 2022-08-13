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Пентагон оценил эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале

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Вашингтон, Суббота 13 августа 2022 10:42
Пентагон оценил эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале Фото: Пентагон оценил эффективность ВСУ на 12 по 10-балльной шкале (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Эффективность Вооруженных сил Украины составляет 12 из 10, оценивая последние результаты на фронте. Несмотря на силовое превосходство, дела идут "не на пользу российских оккупантов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны США.

"Хотя россияне имеют значительно большую силу, чем Украина, то, что противопоставляется россиянам, - это влияние (успехов Украины), которое продолжается, на их моральный дух, их способность поддерживать себя", - заявил чиновник Минобороны США.

Как объясняет представитель Пентагона, имя которого в США традиционно не называют, "на все это повлияла способность украинцев поразить российские командные пункты, склады боеприпасов, тылового обеспечения и логистики".

Чиновник говорит, что по шкале от нуля до 10 эффективность Вооруженных сил Украины равна 12, "просто исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас со всех сторон".

"Они нашли способы делать то, что мы могли бы и не подумать, что это возможно", - добавил чиновник Минобороны США.

Напомним, недавно заявил президент Владимир Зеленский, что украинские военные и разведка смогли достичь значительных результатов в уничтожении логистики оккупационных войск, складов боеприпасов, командных пунктов и техники.

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