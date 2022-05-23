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Пентагон об отправке спецназа в Киев: это решение будет принимать Байден

Фото: генерал США Марк Милли (apnews.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Решение о направлении в Киев спецназа, для усиления охраны американского посольства, будет принимать президент США Джо Байден. По оценке Пентагона, вероятность отправки дополнительных военных в Украину минимальна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

"Любое направление американских войск в Украину потребует решения президента (Байдена - ред.)", - цитирует CNN заявление Милли.

По его словам, предложение о возможности направить в Киев американский спецназ, в том числе для защиты посольства США, пока не были переданы Пентагону. Он добавил, что пока такой вариант не рассматривается, но идет разработка других планов.

Напомним, вчера газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство обороны США и Госдепартамент обсуждают возможность направления в Киев спецназа для усиления защиты американского посольства в Украине.

Отметим, посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая. За 10 дней до этой даты в украинскую столицу вернулись американские дипломаты и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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