Пентагон может отправить 120 тыс. военных на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки в случае ускорения ядерной программы Ирана или нападения может отправить на Ближний Восток 120 тыс. военных. Об этом пишет газета The New York Times.

Сообщается, что на совещании помощников президента США и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан представил план военного сдерживания Ирана. Данный план предусматривает отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военных в случае нападения на американские части или ускорения ядерной программы.

NYT отмечает, что сторонниками этой стратегии выступили так называемые "ястребы" администрации Дональда Трампа во главе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. В то же время уточняется, что данный план не предполагает военного вторжения в Иран.

Напомним, ранее командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

До этого 9 мая президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает военного противостояния с Ираном, однако отметил, что остается открытым к переговорам с иранскими властями. В ответ Тегеран отказался вести переговоры с Вашингтоном.