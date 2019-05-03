Минобороны США обнародовало доклад о военной угрозе Китая в Арктике

Усиление активности Китая в Арктике может привести к нарастанию военной угрозы в регионе. Это следует из доклада, который выпустило Министерство обороны США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, в Пентагоне считают, что Китайская народная республика, которая стремится получить статус "почти арктического государства", намерена использовать Северный морской путь, в том числе в военных целях.

В частности, США ссылаются на опубликованный в июне 2018 года программный отчет, где уточняются планы Китая по развитию в Арктике. Например, в связи с глобальным потеплением и таянием льда Пекин сможет развивать проект "полярного шелкового пути", аналог инициативы "Один путь, один пояс", которую продвигает глава Китая Си Цзиньпин.

Пентагон отмечает, что планы Китая содержат угрозы Вашингтону и его союзникам. Речь идет о Дании, которая, по мнению авторов доклада, опасается интереса КНР к ее автономной территории Гренландии.

В докладе указано, что Китай считает приоритетом модернизацию своего флота путем запуска новых атомных подводных лодок. До 2020 года их у Китая будет 65-70 единиц, отмечают эксперты.

Напомним, ранее Пентагон в докладе сообщил о 120 жертв военных операций Соединенных Штатов среди мирного населения в 2018 году.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале апреля президент США Дональд Трамп призвал Китай и Россию сократить затраты на производство оружия.