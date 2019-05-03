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Пентагон назвал число погибших гражданских в ходе военных операций США в 2018

Новости » Общество    03.05.2019 - 03:29
Пентагон назвал число погибших гражданских в ходе военных операций США в 2018
Фото: авиаудар в Сирии (rfsmediaoffice.com)

В прошлом году в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали погибли 120 мирных жителей

Пентагон сообщил о 120 жертвах военных операций Соединенных Штатов среди мирного населения в 2018 году. Об этом говорится в докладе Минобороны США, подготовленном по запросу Конгресса, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт военного ведомства.

Согласно докладу, в прошлом году в Ираке и Сирии погибли 42 мирных жителя, в Афганистане - 76 человек, а в Сомали - двое.

Кроме того, в Афганистане получили ранения 58 человек, а в Сирии и Ираке - семь гражданских.

В  тоже время в докладе отмечается, что военные США пытаются как можно больше минимизировать жертвы среди мирного населения.

"Жертвы среди гражданского населения являются трагической и неизбежной частью войны, но ни одна сила в истории не была более привержена делу ограничения ущерба гражданским лицам, чем военные США", -  говорится в докладе.

Напомним, в северо-западной части Сирии в ночь на 2 мая российские и правительственные войска Асада нанесли удары по демилитаризованной зоне. Жертвами обстрелов стали по меньшей мере 5 человек, в том числе женщины и дети.

 

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