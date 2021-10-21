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Пентагон открывает Украине двери в НАТО. Россию это беспокоит, - Путин

Автор: Валерия Полищук

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ беспокоит то, что во время своего визита в Украину глава Пентагона Ллойд Остин заявил об открытии дверей в НАТО для Украины. По его словам, такое заявление не является гарантией безопасности для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина.

"Вот приехал министр обороны (США - ред.), который, по сути, открывает Украине двери в НАТО. По сути, его заявления так можно трактовать. Это же не гарантия безопасности для России. И конечно же, это нас беспокоит", - заявил он.

При этом российский лидер добавил, что открытые учебных центров на территории Украины не запрещено, однако под их видом НАТО сможет размещать "что угодно".

"Я знаю положения Конституции Украины. Но учебные центры никто не запрещает размещать. А под видом учебных центров можно что угодно размещать. Завтра под Харьковом ракета появится", - добавил он.

Напомним, министр обороны США прокомментировал заявление России о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Украина сама принимает решения.

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Владимир ПутинУкраинаНАТО