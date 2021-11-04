Пентагон опубликовал результаты расследования об ударе беспилотника в Кабуле

Инспектор Пентагона, генерал-лейтенант ВВС США Сами Саид заявил, что авиаудар был ошибкой, которая не нарушила никаких законов.

По его словам, американские военные, которые осуществили удар с беспилотника, искренне считали, что их целью был объект, который представлял "неизбежную угрозу" со стороны "ИГ".

Разведка сообщила об автомобиле Toyota Corolla, в котором находилась взрывчатка. В результате военные ошиблись автомобилем. Кроме того, они не знали, что в этом районе были дети.

"Лица, участвовавшие в ударе, опрошенные в ходе этого расследования, искренне верили в то время, что они нацелены на неминуемую угрозу силам США", - сказал он.

"Полный отчет не может быть опубликован, поскольку методы, источники, тактика, приемы и процедуры, используемые при нанесении таких ударов, засекречены", - говорится в сообщении.